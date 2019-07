100 ans de maillot jaune : Hushovd, précurseur et récidiviste

1 vue | 01:55

TOUR DE FRANCE - Premier Norvégien à porter le maillot jaune, Thor Hushovd garde des souvenirs particuliers des jours où il s'est retrouvé avec le paletot lumineux sur les épaules. Il a eu le privilège de le porter sur trois éditions du Tour de France différentes (2004, 2006 et 2011).



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



