100 ans de maillot jaune : Froome n'en avait jamais rêvé, il en a pourtant fait une réalité

387 vues | 01:49

TOUR DE FRANCE - Le maillot jaune fête ses 100 ans cette année. Chris Froome, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, n'est pas sur les routes du Tour cette année mais il n'a pas manqué de rappeler son amour pour cette tunique si spéciale, qu'il a portée quatre fois à Paris.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Grande Boucle sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*