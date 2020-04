Pour Contador, il n’y a pas de "polémique" entre lui et le duo Bruyneel-Armstrong

3 vues | 02:29

TOUR DE FRANCE 2009 - Alberto Contador a raconté la conquête de sa deuxième Grande Boucle, il y a quelques jours lors d'un interview accordé au YouTuber Valenti Sanjuan. Au sein de l'équipe Astana, El Pistolero n'était pas le premier choix lors du Tour 2009. Johan Bruyneel lui préférait Lance Armstrong. L'Espagnol déclare à notre micro qu'il ne voulait pas créer la polémique en relatant ce succès.



Le Tour de France est la plus grande course cycliste au monde. Et comme chaque année, les prétendants ne rêvent que d'une chose : vaincre les Alpes et les Pyrénées, revêtir le maillot jaune et parader sur les Champs-Elysées.



