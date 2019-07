Tour de France : Il y a 22 ans - La folle échappée de Cédric Vasseur !

5 vues | 00:42

Lors de la 5ème étape du Tour 1997 entre Chantonnay et La Châtre, Cédric Vasseur s'est échappé tout seul 147 kilomètres avant l'arrivée. Au prix d'un incroyable effort, il va réussir à garder son avance et remporter à la fois la victoire d'étape et le maillot jaune. Une journée de légende pour le Français, qui conservera sa tunique pendant cinq étapes, avant de le céder au futur vainqueur Jan

