Quand le peloton doit mettre pied à terre à cause... d'un train

Scène insolite sur le Tour de Catalogne ce mardi. A la façon de certaines éditions de paris - Boubaix, les coureurs ont dû arrêter net leur course, stoppés par le passage d'un train. Et la confusion ne s'est pas arrêtée là. Le peloton est reparti trop tôt sur les échappés, et a dû de nouveau mettre pied à terre quelques mètres plus loin.

