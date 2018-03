Au terme d'un numéro en duo, Schachmann s'est montré plus malin : l'arrivée de la 6e étape en vidéo

VIDEO - Au terme d'un numéro en duo, Schachmann s'est montré plus malin : l'arrivée de la 6e étape

VIDEO - Auteurs d'un sacré numéro en tête de la course, Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) et Diego Rubio (Burgos BH) se sont disputés la victoire ce samedi à Torrefarrera. Et c'est l'Allemand qui s'est imposé sur cette 6e étape du Tour de Catalogne.

