Higuita piégé par le dernier virage, Pogacar a filé vers la victoire

TOUR DE CALIFORNIE - Tadej Pogacar (UEA Team Emirates) a été le plus malin dans le dernier virage de la 6e étape, vendredi au Mont Baldy. Sergio Higuita (EF Education First) embarqué au large, le Slovène de 20 ans a filé vers la victoire et le maillot de leader.

