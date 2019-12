Des Pays-Bas à Madrid en passant par le Tourmalet : le parcours en vidéo

931 vues | 06:00

TOUR D'ESPAGNE - Mardi soir, les organisateurs de la Vuelta ont dévoilé le parcours de l'édition 2020. Celle-ci partira des Pays-Bas et visitera la France avec le Tourmalet mais aussi le Portugal. Également au programme, le terrible Angliru. Voici le parcours en vidéo.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



