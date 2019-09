Première pour Kuss, Roglic insubmersible : les temps forts de la 15e étape

2 185 vues | 06:40

VIDEO - Quelle journée pour les Jumbo-Visma ! L'équipe néerlandaise a remporté la 15e étape de la Vuelta avec le premier succès en World Tour du jeune grimpeur Sepp Kuss. Primoz Roglic a lui à nouveau pris du temps à tous ses adversaires sauf Alejandro Valverde, toujours dauphin.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



