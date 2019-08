VIDEO - Vuelta : Pour Astana et Lopez c'était le paradis, Roglic et Kruijswijk ont payé le prix fort

1 940 vues | 08:24

VUELTA - Revivez en images les meilleurs moments de la 1re étape. La formation Astana a remporté le contre-la-montre par équipes de 13,5 kilomètres pour deux secondes devant la Deceuninck-Quick Step et le Team Sunweb, 3e à +5". Cette première étape a été marquée par la chute de l'équipe Jumbo-Visma et ses leaders Primož Roglič et Steven Kruijswijk. Les deux hommes ont perdu 40 secondes.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*