Portal : "Pas forcément génial pour Kenny, mais il a compris et il n'y a pas de problème"

TOUR D'ESPAGNE - Directeur sportif du Team Ineos, Nicolas Portal est revenu lundi au départ de la 3e étape à Ibi sur la polémique qui a touché son équipe avant cette Vuelta suite à la non-sélection de Kenny Elissonde. L'ancien coureur français a également évoqué le premier week-end raté par son équipe sur les routes espagnoles.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



