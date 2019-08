"On va avoir des écarts" : Portal annonce la grosse bagarre pour dimanche

28 vues | 02:09

VUELTA - Le directeur sportif du Team Ineos détaille au micro d'Eurosport le profil de la 9e étape de la Vuelta dimanche entre Andorre-la-Vieille et Cortals d'Encamp. Au lendemain de la victoire de Nikias Arndt, cette étape s'annonce dantesque et devrait créer de gros écarts au général.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*