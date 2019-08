Sarreau : "Je perds quelqu'un de très important"

535 vues | 02:02

TOUR D'ESPAGNE - Malade, Mickael Delage n'a pas pris le départ de la 3e étape de la Vuelta lundi. Un abandon qui ne fait pas du tout les affaires de Marc Sarreau. Le sprinteur de la Groupama-FDJ perd en effet son principal poisson-pilote alors que cette journée pourrait bien s'achever au sprint à Alicante.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



