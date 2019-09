Roglic a-t-il déjà gagné la Vuelta ? "On verra à Madrid"

419 vues | 00:56

TOUR D'ESPAGNE - Vainqueur du contre-la-montre de Pau et nouveau leader au général, Primoz Roglic était évidemment heureux de sa performance du jour. À l'issue de cette 10e étape, il compte désormais 1'52'' d'avance sur Valverde, son premier poursuivant. Une avance très confortable. A-t-il déjà gagné la Vuelta ? Le Slovène a préféré éluder la question :"On verra à Madrid".



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



