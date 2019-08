La Deceuninck a évité la catastrophe avec la voiture de la Jumbo-Visma....

4 346 vues | 00:37

VUELTA - On n'est pas passé loin d'une chute collective d'ampleur lors du contre-la-montre par équipes. Quelques instants après la chute collective de la formation Jumbo-Visma, la Deceuninck-Quick Step a failli percuter la voiture de la formation néerlandaise, stationnée à l'endroit de la chute de ses hommes.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



