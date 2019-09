Jurdie : "On va surveiller Madrazo"

69 vues | 02:09

TOUR D'ESPAGNE - Directeur sportif d'une équipe AG2R-La Mondiale en passe de remporter le classement du meilleur grimpeur de cette Vuelta grâce à Geoffrey Bouchard, Julien Jurdie se méfie de l'Espagnol Angel Madrazo avant la 20e et avant-dernière étape samedi. Le coureur ibère est en effet le dernier à pouvoir chiper les pois bleus au coureur français.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*