Touzé : "La bonne roue à prendre aujourd'hui ? Gaviria et Jakobsen"

TOUR D'ESPAGNE - Pour le jeune sprinteur français de l'équipe Cofidis Damien Touzé, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) et le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) devraient jouer la gagne au sprint lundi dans la 3e étape. Il tentera donc de prendre leur roue pour viser une bonne place à l'arrivée à Alicante.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



