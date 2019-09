Vinokourov : "Quatre minutes, c'est beaucoup"

496 vues | 01:11

VUELTA - Avant le départ de la 20e et avant-dernière étape samedi, 190km de montagne entre Arenas de San Pedro et Plataforma de Gredos, Alexandre Vinokourov a expliqué que Primoz Roglic sera dur à déloger de la première place grâce notamment à ses quatre minutes d'avance sur Miguel Angel Lopez (4e), le Colombien d'Astana. Mais le patron de l'équipe kazakhe veut quand même tenter le coup.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



