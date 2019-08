Une échappée fleuve, un Arndt opportuniste et un Edet aux anges : le résumé de la 8e étape

VIDEO - Tour d'Espagne : Un Arndt opportuniste et un Edet aux anges : le résumé de la 8e étape

VUELTA - Revivez en images les meilleurs moments de la 8e étape du Tour d'Espagne (Valls-Igualada). Nikias Arndt (Team Sunweb) s'est imposé à Igualada après avoir dominé ses compagnons d'échappée au sprint. Nicolas Edet (Cofidis), également présent à l'avant, s'est emparé du maillot de leader du classement général.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



