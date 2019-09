Gilbert : "Le parcours rend les choses très compliquées"

32 vues | 02:05

TOUR D'ESPAGNE - Pourquoi, plus que sur d'autres Grand Tour, durant cette Vuelta les échappées ont plus de chance d'aller au bout ? D'après Philippe Gilbert, le parcours est la réponse à cette question. Très compliqué et empruntant des routes souvent sinueuses, les équipes des leaders ont plus de mal à contrôler la course.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



