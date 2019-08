Revenu de nulle part, Angel Madrazo a déposé Bol et Herrada : revivez son improbable succès

1 644 vues | 04:12

TOUR D'ESPAGNE - Angel Madrazo a attendu ses 31 ans pour vivre sa plus belle journée de coureur pro. L'Espagnol, échappé avec Bol et Herrada, a connu des hauts et des bas toute la journée en étant lâché plusieurs fois par les deux autres hommes de tête. Encore en difficulté dans l'ascension finale de l'Observatoire de Javalambre, il s'est accroché pour s'imposer et créer une sacrée surprise.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



