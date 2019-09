Roglic en a bavé, Quintana s’est replacé et Gilbert a régalé : ce 17e acte était fou !

5 194 vues | 06:19

TOUR D'ESPAGNE - Ce mercredi, la 17e étape de la Vuelta a livré un scénario invraisemblable. Dans ce bazar, c'est Philippe Gilbert qui a tiré son épingle du jeu tandis que Primoz Roglic, en difficulté, a été sauvé par l'équipe Astana. Au passage, Nairo Quintana a réussi un retour incroyable aux avant-postes du classement général. Revivez l'étape en vidéo.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*