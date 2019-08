Le profil de la 8e étape : Pour un baroudeur ou pour un sprinteur ?

185 vues | 00:20

TOUR D'ESPAGNE - En raison d'un terrain vallonné et de la présence du Puerto de Montserrat (7,4km à 6,6%) à moins de trente kilomètres du but, difficile de savoir quelle sera l'issue de ce 8e acte de la Vuelta (166,9km entre Valls et Igualada). Une étape accidentée idéale pour les baroudeurs mais pas non plus infranchissable pour certains sprinteurs.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



