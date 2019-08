Le profil de la 7e étape : Un mur redoutable et des passages à 25% pour finir

1 164 vues | 00:20

TOUR D'ESPAGNE - Les arrivées au sommet se succèdent. Après Javalambre mercredi et Ares del Maestrat jeudi, place à l’Alto Mas de la Costa. Une ascension finale plus courte que les précédentes (seulement 4,1km) mais bien plus raide aussi avec 12,3% de pente moyenne et plusieurs passages entre 20 et 25% ! Un terrain de jeu forcément idéal pour une bagarre entre ténors.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*