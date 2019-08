Vidéo - Tour d'Espagne : le profil de la 5e étape entre L’Eliana et Javalambre

6 vues | 00:20

TOUR D'ESPAGNE - Ce sera la première explication de grande ampleur dans cette Vuelta 2019. L'Alto de Javalambre (11,1 km à 7,8%) pourrait faire des dégâts. Lors des cinq derniers kilomètres, la pente moyenne tourne autour des 10%, avec des passages à 15%. Des pourcentages qui ne tolèreront pas un jour sans ou une préparation retardée.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*