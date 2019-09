Iturria n'avait que 4'' d'avance sous la flamme rouge, mais il a tenu bon : son finish victorieux

396 vues | 02:52

TOUR D'ESPAGNE - Revivez le dernier kilomètre de la 11e étape remportée par le Basque Mikel Iturria, au terme d'un finish ébouriffant. Échappé en solitaire depuis 25 kilomètres, le coureur d'Euskadi-Murias a vu ses anciens compagnons se rapprocher à quatre secondes sous la flamme rouge. Mais il a su résister jusqu'au bout pour aller chercher la première victoire de sa carrière, à 27 ans. Chapeau !



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



