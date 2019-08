Sur un chemin de chèvres, Cavagna et Atapuma n'ont pu éviter la chute

225 vues | 01:10

TOUR D'ESPAGNE - La Vuelta prend de l'altitude ce mercredi en passant par des routes pas toujours en très bon état. C'est ainsi sur une route sinueuse et piégeuse qu'une chute s'est produite dans le peloton, à 80 kilomètres de l'arrivée. Rémi Cavagna, Kilian Frankiny et Darwin Atapuma ont été touchés. Sans trop de gravité même si le Colombien s'est ensuite plaint du poignet gauche.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



