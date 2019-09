Quand un coureur fait sa demande en mariage en pleine étape

2 831 vues | 01:13

VUELTA - La 21e étape du Tour d'Espagne a été marquée dimanche par la demande en mariage de Jesus Ezquerra. Le coureur espagnol de la formation Burgos BH s'est porté au niveau de la voiture de son équipe avant de sortir de sa poche dorsale une petite boîte contenant une bague...



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*