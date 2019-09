Thomas : "Je suis super satisfait"

937 vues | 00:39

TOUR D'ESPAGNE - Benjamin Thomas, champion de France de la spécialité, a signé un bon chrono mardi entre Jurançon et Pau à l'occasion de la 10e étape de la Vuelta. Au-delà de ce contre-la-montre, le coureur de la Groupama-FDJ apprécie tout particulièrement de vivre l'épreuve espagnole et compte bien prendre une échappée d'ici l'arrivée finale.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



