Jour de gloire pour la Slovénie, déception pour Latour : les temps forts de la 13e étape

3 707 vues | 07:23

TOUR D'ESPAGNE - Il aura manqué un kilomètre à Pierre Latour vendredi pour dompter les terribles pentes de l'ascension finale de Los Machucos et s'offrir le deuxième succès d'étape de sa carrière sur la Vuelta. Au lieu de ça, le Français a vu les avions slovènes Tadej Pogacar (vainqueur de l'étape) et Primoz Roglic (maillot rouge consolidé) lui voler la vedette à moins de deux bornes du but.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*