Rossetto : "On a bu une bière, deux bières et une petite coupe de champagne"

TOUR D'ESPAGNE - Coéquipier de Jesus Herrada, le vainqueur de la 6e étape jeudi Ares del Maestrat, le Français Stéphane Rossetto a avoué vendredi matin que les coureurs et l'encadrement de l'équipe Cofidis avaient dignement célébré ce succès de l'Espagnol. Une victoire qui permet à la formation française d'avoir d'ores et déjà atteint ses objectifs sur cette Vuelta.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



