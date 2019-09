Roglic, taiseux ? "Il savait pourquoi il était là"

440 vues | 03:48

TOUR D'ESPAGNE - Pour notre consultant Nicolas Fritsch, Primoz Roglic était en mission lors de cette Vuelta, rien ne pouvait le faire changer de cap, même pas les coups de bordures lors de l'étape 17 ou 19. Quitte à paraître taiseux auprès des journalistes. (Réalisation : Alicia Roux)



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



