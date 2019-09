Cavagna : "J'ai été piégé, ils m'ont secoué la bouteille de champagne"

211 vues | 00:58

TOUR D'ESPAGNE - Vainqueur de la 19e étape vendredi au terme d'un superbe numéro de soliste dans les 25 derniers kilomètres, le jeune Français Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) a arrosé dans la soirée sa première victoire dans un grand Tour. A cette occasion, il semble que ses coéquipiers lui aient joué un mauvais tour...



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



