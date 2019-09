Pro sur le tard, cuistot, dent cassée : l'attachant Bouchard mérite d'être connu

332 vues | 04:24

TOUR D'ESPAGNE - Geoffrey Bouchard est un personnage attachant. Blessé de longues années, le Français d'AG2R-La Mondiale, champion de France sur route chez les amateurs en 2018, se montre sous son meilleur visage sur cette Vuelta 2019. Pour son plus grand bonheur. Et celui de ses proches. (Réalisation : Florian Pigeon et Louis-Pierre Frileux).



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



