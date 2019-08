Latour : "Va y avoir encore du spectacle"

130 vues | 00:49

TOUR D'ESPAGNE - Premier Français au général, Pierre Latour (12e, AG2R-La Mondiale)promet encore du spectacle lors de l'étape de vendredi sur les routes de la Vuelta. Ce septième acte espagnol doit notamment se conclure par une terrible dernière ascension avec des pentes à plus de 20%.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*