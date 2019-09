La palette à Jacky : ce petit rien qui a causé un carton monumental

3 173 vues | 02:54

VUELTA – Dans les Rois de la Pédale, Jacky Durand a expliqué en détail les cause de la chute massive intervenue sous la flamme rouge ce samedi lors de la 14e étape. Un léger rétrécissement de la chaussée a ainsi entraîné une réaction en chaîne dans le peloton, entraînant notamment Alejandro Valverde (Movistar) et et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à terre.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



