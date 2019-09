Fritsch : "Même s'il perd quelques secondes, je vois mal Roglic coincer"

1 928 vues | 02:51

TOUR D'ESPAGNE - Alors que se profile l'épilogue de la Vuelta, notre consultant Nicolas Fritsch continue de penser que Primoz Roglic va s'imposer. La bataille sera rude en revanche derrière pour les places d'honneur entre Valverde, Lopez et Pogacar, le nouveau Bernal.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*