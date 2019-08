VIDEO - Fritsch : "Et si l'Amérique du Sud remportait les trois Grands Tour cette année ?"

327 vues | 03:38

TOUR D'ESPAGNE - Après Richard Carapaz sur le Giro, après Egan Bernal sur la Grande Boucle, va-t-on avoir un autre Sud-Américain vainqueur sur la Vuelta ? Malgré le forfait de Carapaz sur ce Tour d'Espagne, pour notre consultant, Nicolas Fritsch, d'autres Sud-Américains peuvent prétendre à la victoire finale. (Réalisation : François-Xavier Rallet)



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*