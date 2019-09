Bagarre devant, flemme derrière et Iturria en solo : les temps forts de la 11e étape

vue | 06:12

TOUR D'ESPAGNE - Le coureur basque Mikel Iturria a brillé à domicile mercredi à l'issue d'une échappée au long cours qu'il a finalement dominée après une belle bagarre et un superbe numéro solitaire dans les 25 derniers kilomètres. Derrière, dans le peloton, les cadors et les sprinteurs ont admiré le paysage à l'occasion de cette 11e étape. Au point d'arriver avec 18 minutes de retard sur Iturria.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

Eurosport uniquement avec CANAL*