VIDÉO - Tour d'Espagne - Rémi Cavagna : "Je ne devais pas faire la Vuelta, on m'a appelé deux jours avant"

152 vues | 02:26

VIDEO - Vainqueur d'étape à Tolède, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) tire un bilan ultra postif de son Tour d'Espagne, où il a montré qu'il avait le niveau. D'autant qu'il ne "devait pas faire la Vuelta" au départ.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



