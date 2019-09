Profil de la 21e étape : aucune difficulté pour un dernier sprint avant le triomphe de Roglic ?

173 vues | 00:20

TOUR D'ESPAGNE - Les 153 coureurs rescapés de la Vuelta 2019 ne rencontreront aucun obstacle particulier pour rejoindre la capitale espagnole dimanche et célébrer le premier triomphe dans un Grand Tour du Slovène Primoz Roglic. C'est en effet un parcours tout plat qui attend le peloton le long des 106,6km reliant Fuenlabrada à Madrid. Et les sprinteurs devraient s'en donner à coeur joie.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



