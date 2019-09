Latour : "J'espère que ça sera plus tranquille"

32 vues | 00:59

VIDEO - Passé tout près de la victoire d'étape à Los Machucos vendredi, Pierre Latour (AG2R La Mondiale) espère une étape bien plus trranquille vers Oviedo ce samedi et s'attend à une course contrôlée par les sprinteurs.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



