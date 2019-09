Sarreau : "Il va falloir se servir du train des autres"

19 vues | 01:39

VIDEO - Si le classement général est probablement figé, ler Tour d'Espagne n'est pas terminé pour autant pour tout le monde. Marc Sarreau (Groupama-FDJ), espère bien profiter de la 21e étape tracée dans Madrid pour décrocher pourquoi pas sa première victoire sur un Grand Tour.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



