Tour d'Espagne : le profil de la 9e étape entre Andorre-la-Vieille et Cortals d’Encamp

TOUR D'ESPAGNE - Une multitude d’ascensions, cinq au total, regroupées en une seule étape, dans la région d’Andorre, c’est un classique de la Vuelta. Mais cette fois, comme en 2018, l’étape se veut très courte, moins de 100 kilomètres. De quoi ajouter stress, nervosité et tension dans le peloton.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



