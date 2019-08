Tour d'Espagne : le profil de la 20e étape entre San Pedro et la Plataforma de Gredos

1 vue | 00:20

TOUR D'ESPAGNE - Après les dix premiers kilomètres, il n’y aura plus un mètre de plat, seulement une succession interminable de montées et de descentes, dont six difficultés répertoriées, et quelques autres, qui n’apparaissent pas sur le livre de route mais compteront à la fin de la journée. Le gros morceau de l’étape sera toutefois la montée de Peña Negra (14,5 km à 5,9%).



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



Chaque jour, suivez l'intégralité de la Vuelta sur Eurosport.fr grâce à nos résumés vidéo. Arrivées, sprints, échappées, interviews, insolites : vous ne manquerez rien.

