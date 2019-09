Le profil de la 17e étape : qui pour contrarier Bennett ?

182 vues | 00:20

TOUR D'ESPAGNE - Entre Arande de Duero et Guadalajara, l'étape ne devrait pas échapper à un sprinteur puisque même si quelques bosses émaillent le début de parcours, celui-ci reste plutôt abordable pour les sprinteurs. Qui pourra battre Sam Bennett sur la dernière ligne droite ? Voici le profil de la 17e étape.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



