Tour d'Espagne : le profil de la 13e étape entre Bilbao et Los Machucos

TOUR D'ESPAGNE - Pendant 160 kilomètres, le parcours ne proposera pas de grande ascension, rien qui permette aux équipes de favoris de faire la différence, mais six difficultés répertoriées tout de même, qui sauront user les organismes en ce milieu de deuxième semaine. La montée finale vers Los Machucos fait froid dans le dos avec des passages jusqu'à 30%.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



