Le profil de 12e étape : un final propice à des attaques de leader ?

TOUR D'ESPAGNE - Pour la haute montagne, il faudra attendre vendredi et l'arrivée terrible à Los Machucos mais la 12e étape entre le circuit de Navarre et Bilbao propose tout de même un final qui pourrait donner des idées aux leaders avec l'Alto de Arraiz et ses 2,2 kilomètres de montées à 12,2% de moyenne !



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



