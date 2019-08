La palette à Jacky : quand Madrazo a failli se faire renverser par sa propre voiture

89 vues | 06:03

TOUR D'ESPAGNE - Durant la 5e étape de la Vuelta, la voiture du Team Burgos était toute proche de faire chuter son propre coureur, Angel Madrazo durant un ravitaillement. Un incident finalement sans gravité décrypté par Jacky Durand.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



