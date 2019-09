Jurdie : "Mettre plusieurs cartouches à l'avant"

19 vues | 02:18

TOUR D'ESPAGNE - Ag2r-La Mondiale réussit jusqu'ici une Vuelta mitigée. Mais le bilan pourrait s'améliorer dans les prochains jours avant une posisble victoire d'étape pour Pierre Latour et le maillot de meilleur grimpeur pour Geoffrey Bouchard, lequel n'a que deux points de retard sur Angel Madrazo.



Le rose, le jaune et enfin le rouge. Rouge comme l'Espagne. Rouge comme le maillot dont rêvent les courageux venant braver la chaleur et les sommets de la Péninsule ibérique durant le Tour d'Espagne, dernière grande course à étapes de de l'année.



